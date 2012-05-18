"Київенерго" реконструює тепломережу на Подолі

Київ, 18 травня. УНІАН. Фахівці ПАТ "Київенерго" розпочали реконструкцію тепломережі на вул. Оболонській у Подільському районі столиці.

Про це повідомляється на офіційному сайті Подільської райдержадміністрації.

Реконструкцію розпочато для забезпечення стабільного функціонування теплових мереж та недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, а також для якісного і надійного забезпечення киян тепловою енергією.

Передбачається, що до 15 червня ремонті бригади "Київенерго" проведуть демонтаж трубопроводів та залізобетонних конструкцій. Потім здійснять монтаж трубопроводів та будівельні роботи і повністю відновлять благоустрій території. Завершення реконструкції заплановано 20 вересня, після чого ПАТ "Київенерго" підключить до теплової мережі всіх споживачів.

Роботи проводитимуть із розриттям проїжджої частини вулиць Волошської та Введенської з припиненням руху транспорту. Після завершення реконструкції "Київенерго" відновить покриття дороги.

