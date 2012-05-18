Для атракціону «Колесо огляду» почали пошук інвестора
Проект коштуватиме близько 9,6 млн. євро
Київ. 18 травня. УНІАН. Міська влада оголосила конкурс щодо залучення інвестора до встановлення атракціону «Колесо огляду».
Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на відповідне розпорядження, підписане головою КМДА Олександром Поповим.
Документ передбачає облаштування атракціону біля Музею води на території Центрального парку культури і відпочинку.
За словами заступника голови КМДА Руслана Крамаренка, орієнтований обсяг інвестицій – близько 9,6 млн. євро.
«Це має бути атракціон 60 м у діаметрі, виконаний із застосуванням сучасних технологій – кабіни мають бути закриті та облаштовані кондиціонером. При цьому однією із важливих умов для інвестора є збереження зелених насаджень у парку», – зазначив Р.Крамаренко.
Як повідомляв УНІАН, влітку 2009 р. КО “Київзеленбуд” повідомив, що влада Києва планує до весни наступного року встановити та відкрити для відвідувачів найбільше в СНД колесо огляду – його діаметр становитиме більш як 70-ти метрів.
Інформвалось, що гігантське оглядове колесо з’явиться в одному з парків Києва. Було розпочато переговори з компаніями, які готові взяти на себе розміщення атракціону.
Ще раніше, за минулої столичної влади (за Олександра Омельченка) закордонні інвестори пропонували побудувати в Києві велике, понад 65 метрів у висоту, оглядове колесо біля арки Дружби народів. Інвестори стверджували, що проект міг би приносити до бюджету столиці близько 1,5 млн. доларів щороку.