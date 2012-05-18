Для атракціону «Колесо огляду» почали пошук інвестора

Київ. 18 травня. УНІАН. Міська влада оголосила конкурс щодо залучення інвестора до встановлення атракціону «Колесо огляду».

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на відповідне розпорядження, підписане головою КМДА Олександром Поповим.

Документ передбачає облаштування атракціону біля Музею води на території Центрального парку культури і відпочинку.

За словами заступника голови КМДА Руслана Крамаренка, орієнтований обсяг інвестицій – близько 9,6 млн. євро.

«Це має бути атракціон 60 м у діаметрі, виконаний із застосуванням сучасних технологій – кабіни мають бути закриті та облаштовані кондиціонером. При цьому однією із важливих умов для інвестора є збереження зелених насаджень у парку», – зазначив Р.Крамаренко.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2009 р. КО “Київзеленбуд” повідомив, що влада Києва планує до весни наступного року встановити та відкрити для відвідувачів найбільше в СНД колесо огляду – його діаметр становитиме більш як 70-ти метрів.

Інформвалось, що гігантське оглядове колесо з’явиться в одному з парків Києва. Було розпочато переговори з компаніями, які готові взяти на себе розміщення атракціону.

Ще раніше, за минулої столичної влади (за Олександра Омельченка) закордонні інвестори пропонували побудувати в Києві велике, понад 65 метрів у висоту, оглядове колесо біля арки Дружби народів. Інвестори стверджували, що проект міг би приносити до бюджету столиці близько 1,5 млн. доларів щороку.