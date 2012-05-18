«Київміськбуд» здав під заселення 3 житлових будинки на Позняках

Київ. 18 травня. УНІАН. ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» 17 травня здала під заселення три житлових будинки в Дарницькому районі Києва, 61 квартиру в яких придбано за програмою «Доступне житло", повідомив журналістам голова правління – президент ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» Ігор Кушнір 17 травня.

За словами І.Кушніра, всі квартири в зданих будинках продано.

Зокрема, компанія здала під заселення 25-поверховий житловий будинок по вул. Урлівська, 40 на масиві «Позняки-2». Загальна площа будинку становить 18,7 тис. кв. м, загальна площа квартир – 12,9 тис. кв. м. У будинку 183 квартири, з яких 17 придбано за програмою «Доступне житло» (за схемою 30/70). На двох останніх поверхах розташовані дворівневі квартири. Генпідрядником будівництва виступило ТОВ «Міськбуд-4».

25-поверховий будинок по вул. Ахматової, 34 також розрахований на 183 квартири, з яких 23 були придбані за програмою «Доступне житло». Загальна площа будинку становить 17,4 тис. кв. м, загальна площа квартир – 12,8 тис. кв. м, площа вбудованих нежилих приміщень – 472 кв. м. Генпідрядником будівництва виступило ТОВ «КЖБК».

Крім того, компанія здала під заселення житловий будинок по вул. Григоренка, 12. Трисекційний будинок на 22-25 поверхів включає 368 квартир, із яких 21 придбана за програмою «Доступне житло». Загальна площа будинку становить 33,3 тис. кв. м, загальна площа квартир - 26,9 тис. кв. м. Генпідрядником будівництва виступили СМУ-1 і ВАТ «Домобудівний комбінат №3».

Будівництво двох будинків почалося в квітні 2010 р., третього – в червні 2010, а введення в експлуатацію - в грудні 2011 року.

І.Кушнір також зазначив, що «Київміськбуд» на сьогодні одночасно веде будівництво на 50 майданчиках у столиці, на яких буде побудовано 1,5 млн кв. м житла.

Як повідомляв УНІАН, ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» планує брати участь у програмі здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді й перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

«Київміськбуд» у 2011 році ввів у експлуатацію 259,9 тис. кв. м житла в Україні.

Статутний капітал ХК «Київміськбуд» становить 16 млн 535 тис. грн.