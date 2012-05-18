У Києві відкриють нову сміттєсортувальну лінію

Київ. 18 травня. УНІАН. Державне підприємство "Укрекоресурси" має намір ввести в експлуатацію сміттєсортувальну лінію для переробки твердих побутових відходів.

Як повідомила газета «Хрещатик» з посиланням на директора ДП "Укрекоресурси" Дмитра Радіонова, установку розмістять майже впритул до столичного заводу "Енергія", а це дасть можливість оперативно утилізувати сміття, що не підлягає переробці.

Сортувальна лінія, що запрацює у столиці за місяць, оброблятиме відходи з шести київських районів: Деснянського, Дарницького, Подільського, Оболонського, Голосіївського та Дніпровського. Тут будуть встановлені спеціальні контейнери для роздільного збору сміття, а це збільшить можливість його ефективної переробки в рази. В компанії планують, що з відсортованих відходів можна буде вивільнити 15 % вторинної сировини. Вартість установки складає понад 379 тис. грн, її загальна потужність 40 тис. кубічних метрів.

"Потужність лінії орієнтовно — 15 тисяч тонн на рік. З введенням в експлуатацію цієї установки буде створено більше 20-ти робочих місць. Нова лінія дозволить ті відходи, які зараз везуть на сміттєспалювальний завод "Енергія", частково сортувати для того, щоб вивільнити цінні ресурси. Я не можу сказати, що основна мета роботи сортувальної установки — це економія, хоча вона, безумовно, присутня в роботі. Але, перш за все,— це виконання екологічних завдань, які покладені на нашу компанію",— прокоментував Д.Радіонов.

За словами начальника Київського територіального управління "Центрекоресурси" Євгенія Русіна, установка працюватиме не лише з дорогими матеріалами, такими як: кольорові метали чи целюлоза. На новій сортувальній лінії мають намір вивільняти максимум цінних ресурсів, що мають попит в Україні.

"Ми не збираємося відбирати самі "вершки". Навпаки, плануємо переробляти більше десяти різних фракцій. За законом, ті відходи, для яких в Україні існують технології переробки, захоронювати заборонено",— зазначив Є.Русін.

Рентабельність роботи сміттєсортувальної лінії — 30% річних. За підрахунками експертів, така установка має окупитися за 3,5 роки. Як зазначив Д.Радіонов, підприємство розглядає можливість передачі вже налагоджених ліній переробки приватним компаніям.

У планах ДП "Укрекоресурси" цієї осені здійснити запуск більш потужних об’єктів для сортування твердих побутових відходів, що зможуть задовольняти потреби не тільки окремих районів міста, а й цілих областей. На загальнодержавному рівні підприємство має намір реалізувати комплекс заходів, що дозволить збільшити використання відходів вторинної сировини на 47 % до 2017 року.