Музей Булгакова поповнили нові експонати

Київ. 18 травня. УНІАН. Столичний Музей Михайла Булгакова поповнили нові експонати.

Як повідомляє 5-й Канал, серед них листи та фотографії М. Булгакова.

Раніше вони належали племінниці письменника. Нині вони були презентовані в Музеї. На загал виставили 14-ть листів пиьсменника, які він писав родичам у Київ, коли сам жив у Москві. Отримали музейники і фотографії з автографами митця. Тепер вони зможуть замінити дублікати, які були виставлені у музеї, на оригінали світлин.

Один з нових експонатів – це прижиттєве видання роману "Біла гвардія" із автографом письменника. Решту отриманого архіву музейники будуть ще вивчати.

Показати усю колекцію обіцяють вже в наступному році.

Науковий співробітник музею М.А Булгакова Ірина Воробйова пояснила, що в колекції Музею були фотографії письменника, але ніколи не було жодного листа Булгакова – оригінала. «У нас були лише записки і все. Тепер у нас 9 листів, причому більшість з цих листів написані у Київ», - підкреслила вона.

Директор музею М.А Булгакова Людмила Губіанурі розповіла про сьогоднішню презентацію нових експонатів у колекції Музею: "Оскільки в нас музей письменника, то нічого більш ціннішого за його автограф бути не може. Тому ми виставили найцінніше, що в нас є. Це в першу чергу, листи, це автограф на «Білій гвардії» Булгакова, на цьому виданні, яке було за його життя в журналі «Росія».