Сталася пожежа в дитполіклініці №1

Київ. 18 травня. УНІАН. Вранці 17 травня в підсобному приміщенні 4-поверхової будівлі дитячої поліклініки № 1, що на проспекті Маяковського, 18-А, сталася пожежа.

Як повідомляє прес-служба Міністрества надзвичайних ситуацій України, виклик про пожежу надійшов до Головного територіального управління МНС в м. Києві о 07.10.

Через 7 хвилин підрозділи МНС прибули на місце виклику. О 07.34 пожежу ліквідовано. Евакуація не проводилася, оскільки на момент загоряння в поліклініці людей не було. Внаслідок пожежі згоріли медичні засоби на площі 1,5 м2, пошкоджено віконну раму, закопчено стіни та стелю приміщення.

Постраждалих немає. Причину займання та збитки з’ясовують фахівці.

На місці події працювала оперативна група та 4 пожежно-рятувальних відділення Головного територіального управління МНС у Києві.