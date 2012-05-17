На Троєщині облаштовують етнопарк

Київ, 17 травня. УНІАН. На Троєщині тривають роботи з облаштування етнопарку.

Про це УНІАН повідомив народний депутат, голова ради об’єднання громадян "За Троєщину!" Валерій Борисов, за ініціативи та особистої підтримки якого реалізується цей проект.

"На березі озера Гнилуша, де в ХІ столітті Ярослав Мудрий підписав мирову угоду зі своїм братом Мстиславом Чернігівським, яка дала поштовх для об’єднання України-Руси в єдину державу, активно ведуться роботи із облаштування історико-етнографічного парку", - сказав В.Борисов.

За його словами, 19 травня відбудеться урочисте відкриття пам’ятного знаку на честь увічнення місця, де була підписана Троєщинська Унія. Також найближчим часом будуть збудовані ристалище, гончарня, кузня та інші будівлі.

Депутат додав, що в майбутньому планується проведення на цій території музичних фестивалів, реконструкцій історичних подій, етнографічних і фольклорних свят тощо. Також будуть організовані тематичні екскурсії, що супроводжуватимуться театралізованим дійством, яке дозволить глядачам відчути себе учасниками подій сивої давнини.

"Жителям Троєщини є чим пишатись, адже саме тут відбулась історична подія – підписання Троєщинської Унії, яка стала поштовхом для динамічного розвитку Київської Русі як державного утворення. Тому в нас є повне право вважати, що Київ починається з Троєщини. Я переконаний: об’єднавши зусилля, наш район буде не лише найбільшим в Україні, а ще й стане найсучаснішим, найкомфортнішим та найбезпечнішим", - наголосив В. Борисов.

