Міліція затримала чотирьох грабіжників пункту продажу лотерей

Київ. 17 травня. УНІАН. У Києві затримано чотирьох із майже 20 осіб, які вчора пограбували пункт продажу лотерей у Святошинському районі столиці.

Про це УНІАН повідомили у прокуратурі Святошинського району.

За даними прокуратури, 16 травня о 19.40 до чергової частини Святошинського районного управління столиці надійшло повідомлення про те, що до приміщення одного із товариств, яке має ліцензію Міністерства фінансів України на розповсюдження державних лотерейних білетів, увірвалися невідомі особи в масках.

На місце події негайно виїхало керівництво районного управління та слідчо-оперативна група.

"В ході роботи слідчо-оперативної групи було з’ясовано, що до приміщення товариства забігли невідомі особи в масках у кількості 15-20 громадян, почали пошкоджувати меблі і обладнання, а саме термінали, за допомогою яких проводиться розіграш державно-грошової миттєвої лотереї. Наостанок нападники заволоділи коштами, що знаходились в касі, та майном товариства", - зазначили у Святошинській прокуратурі.

Слідчим відділом Святошинського районного управління столиці стосовно трьох з чотирьох осіб, порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України. На даний час триває досудове слідство. Встановлюються інші учасники події та сума завданих збитків.