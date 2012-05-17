На держпідприємстві у Києві викрали понад 80 танкових кулеметів

Київ. 17 травня. УНІАН. Військовою прокуратурою Центрального регіону України у взаємодії з військовою контррозвідкою Служби безпеки України викрито злочинну схему викрадення протягом 2010-2011 років понад 80 танкових кулеметів Калашникова.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі військової прокуратури Центрального регіону України, факти незаконного заволодіння зброєю шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення були викриті на одному з державних підприємств у Києві. У подальшому ці кулемети, що належали Збройним силам України, були реалізовані, державі завдано збитків на суму понад 1,15 млн грн.

За даним фактом військовою прокуратурою Центрального регіону порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 262 (викрадення, привласнення, вогнепальної зброї шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.