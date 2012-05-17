Аеропорт «Київ» планує за 3-4 роки збільшити пасажиропотік втричі

Київ. 17 травня. УНІАН. Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) планує протягом 3-4 років збільшити пасажиропотік в 3 рази в порівнянні з 2011 роком - до 1,5 млн. пасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на відкритті нового терміналу аеропорту повідомив директор компанії "Майстер Авіа», що виступає оператором аеропорту, Олексій Яковець.

«Протягом 3-4 років плануємо збільшити до 1,5 млн. пасажирів на рік. Я не очікую, що за підсумками 2012 року буде більше 1 млн. осіб. У 2011 році ми обслужили 450 тис. пасажирів », - сказав він.

За словами А.Яковца, збільшення пасажиропотоку в аеропорту буде досягнуто, зокрема, за рахунок залучення нових авіакомпаній, що в свою чергу дозволить через 3-4 роки почати роботу над зниженням витрат авіакомпаній.

На думку директора "Майстер Авіа", протягом 3-4 років за умови залучення нових авіаперевізників можна буде знизити вартість авіаквитків на внутрішніх рейсах до 750-900 грн.

Крім того, він повідомив, що в 2011 році комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт« Київ »(Жуляни) і компанія« Майстер Авіа » сукупно сплатили до бюджету 45 млн грн. При цьому А.Яковец не уточнив, чи отримали підприємства, які оперують аеропортом, прибуток «Прибуток був, порахуйте самі», - сказав він.

Довідка УНІАН. Аеропорт «Київ» (Жуляни) - аеропорт в місті Києві, який розташований в 8 км від центру міста. Займає територію площею 265 га. Має одну злітно-посадкову смугу довжиною 2310 м і шириною 45 м.