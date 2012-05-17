У міжнародному аеропорту «Київ» відкрили новий термінал

Київ. 17 травня. УНІАН. Сьогодні, 17 травня, відбулося відкриття нового міжнародного терміналу аеропорту «Київ».

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, участь у заході взяв віце-прем’єр міністр України Борис Колесніков та голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

«Я з радістю вітаю усіх нас із відкриттям такого прекрасного терміналу. Переконаний, що разом з ним для Києва відкривається багато хороших перспектив, хоча б тому, що експлуатація такого об’єкту – це додаткові робочі місця для киян. А це у свою чергу – розвиток економіки міста. Мені особливо приємно, що такий подарунок ми отримуємо напередодні 1530-ї річниці Києва», – сказав під час виступу О.Попов.

Перші рейси з оновленого аеропорту «Київ» (Жуляни) стартуватимуть уже 23 травня. Він працюватиме за принципом «point to point», тобто прийматиме внутрішньо державні та внутрішньоконтинентальні рейси.

Головна перевага – розташування, аеропорт знаходиться в межах міста, неподалік центру столиці. Нині міська влада вивчає можливості покращення його транспортного сполучення із середмістям.

«Ми обов’язково розробимо та запустимо нові маршрути громадського транспорту, які дозволять швидко та комфортно діставатися від аеропорту до центру столиці», – поінформував О.Попов.

Термінал оснащений сучасним обладнанням для реєстрації та безпеки пасажирів, контролю та обробки багажу. Тут передбачено окремий зал для обслуговування пасажирів, які подорожують бізнес-класом і окремий VIP-зал площею 1,5 тис. кв. м.

Із 14 тис. кв. м загальної площі терміналу 2 тис. кв. м займають: авіакаси, пункти прокату автомобілів, аптечний кіоск, відділення банку, 2 кімнати матері і дитини, 4 ресторани, 5 барів, 3 магазини безмитної торгівлі тощо.

Проектна пропускна спроможність терміналу – 320 пасажирів на годину на виліт. Але, як зазначають в аеропорту, у процесі будівництва завдяки застосуванню нових методів реєстрації пасажирів (он-лайн реєстрація, стійки самореєстрації), оптимізації внутрішнього простору аеровокзалу вдалося збільшити пропускну здатність до 500 пасажирів на годину на виліт.

Крім того, передбачена перспектива розширення терміналу із збільшенням пропускної спроможності до 1,5 тис. осіб на годину.

«Ще рік тому аеропорт був збитковим, дотаційним підприємством. На сьогоднішній день всі заборгованості погашені, зарплата і податки сплачуються вчасно. Крім того, це дуже хороший приклад приватно-комунального партнерства. Термінал повністю збудований за кошти інвестора», – зазначив генеральний директор КПМА «Київ»(Жуляни) Олександр Нестеренко.

У майбутньому передбачається будівництво ще одного терміналу для обслуговування внутрішніх рейсів, готелю для пасажирів і екіпажів, офісного центру для розміщення авіакомпаній та інших фірм, що працюють в аеропорту, ангарного комплексу для зерігання і ремонту літаків, і багатоярусного паркінгу для автомобілів, розширення перону.