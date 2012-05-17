До Дніпровського району можуть додати селище з 200 мешканцями

Київ. 17 травня. УНІАН. Голова КМДА дав доручення профільним управлінням вивчити

можливість та доцільність передачі селища Рибне у підпорядкування Дніпровському району.

Про це говориться в повідомленні прес-служби Київської мськдержадміністрації щодо результатів зустрічі мешканців селища Рибне з головою КМДА, який сьогодні відвідав Рибне.

Як зазначають в КМДА, поселення розташоване в лісі на відстані 3-х кілометрів від Броварського шосе. Тут мешкають усього 200 осіб із київською реєстрацією. Наразі сюди не їздить громадський транспорт, тут немає ні лікарняних, ні освітніх, ні торговельних закладів. Село «загубилося» між двох районів: територіально воно знаходиться у Дніпровському районі, але адміністративно – належить до Деснянського, тому проблемами населеного пункту до цього часу не переймався жоден район.

На зустрічі з О.Поповим мешканці окреслили коло найактуальніших проблем, разом встановили терміни їхнього вирішення.

«Найнагальніша проблема селища – транспортне сполучення. Приватні перевізники розцінюють цей маршрут нерентабельним. Протягом двох тижнів ми вирішимо це питання і організуємо маршрут комунального транспорту, який сполучить Рибне з Києвом”, - пообіцяв керівник столичної адміністрації.

Для того, щоб транспорт міг нормально працювати, потрібно відремонтувати дорогу. Фінансування на це у бюджеті міста не передбачено, але влада планує відшукати варіанти, щоб хоча б тимчасово привести її до ладу.

“Потребує уваги і благоустрій, через територіальну віддаленість у районних чиновників сюди руки не доходили. Я запропонував людям брати ситуацію у власні руки. Ми можемо створити тут ОСН, який отримуватиме фінансування з міського бюджету, а мешканці самі розподілятимуть ці гроші на найнагальніші потреби», – запропонував О.Попов.