Відзначення 1530-річчя Києва розпочнеться 20 травня

Київ. 17 травня. УНІАН. Безпосередньо у День Києва та День столиці – 26 та 27 травня – в усіх куточках міста відбудеться більше 50 святкових заходів,повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Різноманітні святкові заходи з нагоди відзначення 1530-річчя Києва та до Дня столиці розпочнуться 20 травня. Передбачені зокрема, урочистості з нагоди відзначення киян-переможців у різних конкурсах та проектах, а також низка мистецьких та розважальних подій на будь-який смак.

Так, 20 травня о 17.00 у Національному палаці мистецтв «Україна» відбудеться І фестиваль мистецтв «Таланти твої, Києве!». Учасниками мистецького свята будуть кращі колективи з усього міста. За підсумками районних творчих звітів вони вибороли право вітати рідну столицю з ювілеєм на головній концертній сцені держави.

З 22 до 27 травня у Печерському ландшафтному парку відбудеться презентація квіткових композицій київських школярів. Вони створювалися у рамках міської виставки квітів. До уваги відвідувачів роботи учнів, які перемогли за підсумками конкурсу на створення кращої клумби та квіткового оформлення території навчальних закладів міста до Дня Києва та чемпіонату ЄВРО-2012.

23 травня у Будинку письменника відбудеться міський конкурс юних поетів «Поетична весна – 2012», який також присвячено святкуванню Дня міста.

Крім того, 24 травня відбудеться вручення мистецької премії «Київ». У міській держадміністрації відзначать кращих столичних митців у галузі літератури, кіномистецтва, музичної композиції, театрального та образотворчого, народного декоративного мистецтв, а також журналістики.

З нагоди святкування 1530-річчя Києва проводитиметься вже традиційна мистецька акція «Художники Києва – рідному місту». У переддень святкування Дня міста також нагородять переможців міського конкурсу серед старшокласників «Київ – місто моє, мені в ньому жити, мені його створювати». Учнівську молодь відзначатимуть у номінаціях:

Київ літературний, Київ мистецький, Київ соціальний, Київ – зелен-сад, Київ – гармонія і стиль.

Також Головне управління культури запрошує киян та гостей міста на ХХІІ міжнародний фестиваль «Музичні прем’єри сезону», що відбуватиметься у концертних залах столиці з 25 до 30 травня.