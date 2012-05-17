В ніч на суботу перекриють рух транспорту на Хрещатику

Київ. 17 травня. УНІАН. У зв’язку з підготовкою та проведенням традиційного Дня Європи, який відбудеться в Києві цієї суботи, 18-19 травня, вносяться деякі зміни у схему руху автотранспорту у центрі столиці.

Так, за інформацією Київської міської державної адміністрації, з 22.00 п’ятниці, 18 травня, до 7 години ранку суботи, 19 травня, буде перекрито рух автотранспорту на Хрещатику від вул. Богдана Хмельницького до вулиці Інститутської. З 7 години ранку 19 травня до 7 ранку 20 травня буде закрито рух транспортних засобів вулицею Хрещатик на відрізку від Бессарабської площі до вул. Інститутської.

Заїзд та виїзд на вул. Хрещатик буде дозволено лише тим транспортним засобам, які забезпечують перевезення до місця святкування обладнання, торговельних яток, продовольчих товарів та художніх колективів, у разі наявності відповідних перепусток.

Також КП «Київпастранс», КП «Київський метрополітен» та Комунальною службою перевезень будуть передбачені резервні одиниці громадського транспорту, який додатково випустять на маршрути у разі збільшення кількості пасажирів, які відвідуватимуть заходи в рамках Дня Європи.