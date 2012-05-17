Дніпровський район перерахував до бюджету столиці 129,2 млн грн

Київ, 17 травня. УНІАН. Дніпровський район у січні-березні 2012 року перерахував до бюджету столиці 129,2 млн грн податків та зборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на засіданні колегії Дніпровської районної державної адміністрації.

"Ця сума становить 97,9% до планових показників звітного періоду. У порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи, зібрані в районі, збільшились на 11,2 млн грн, тобто на 9,5 %", - сказав начальник фінансового управління Дніпровської РДА В’ячеслав Лавров.

