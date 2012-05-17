Мала опера оскаржила в суді бездіяльність Київради

Київ. 17 травня. УНІАН. Київська мала опера звернулася до Вищого адміністративного суду України з проханням задовольнити її касацію щодо бездіяльності Київради стосовно надання права власності на земельну ділянку на вул. Дегтярівська, 5 закладу культури для суспільних потреб.

Про це повідомила прес-служба голови комісії Київради з питань культури та туризму, голови робочої групи з вивчення ситуації, що склалася навколо комунального закладу Театрально-видовищного закладу «Київська мала опера» Олександра Бригинця.

У своєму коментарі депутат зазначив, що вже кілька років в Києві не можуть вирішити питання з «Малою оперою», яку свого часу заснувала легендарна українська прима Євгенія Мірошниченко. “Не вирішення земельного питання гальмує створення потужного закладу культури. Приміщення ніби висить у повітрі, адже через необдумані дії київської влади сталося так, що земельна ділянка, на якій знаходиться будівля-пам’ятка «Малої опери» та прилеглі до неї землі передані в оренду іншій компанії», - зазначив О.Бригинець.

За його словами, приватна компанія - ТОВ «Будхол» - є незаконним орендарем земельної ділянки, яку вона отримала з порушенням закону, оскільки на ній знаходиться муніципальна власність: історичний будинок Малої опери. Наразі Мала опера в судовому порядку відстоює право власності на земельну ділянку.

«Якщо суд вирішить дане питання, проблема буде розв’язана. Поки тривають безкінечні переговори між ТОВ «Будхол» та київською владою. Я розраховую, що після позитивного для Малої опери рішення суду, вузол буде розрубаний», - наголосив О. Бригинець.

Він поінформував, що звернувся до Вищого адмінсуду з проханням підтримати скаргу Малої опери.

Голова комісії розповів, що у зверненні зазначається, що суспільна значимість закладу культури підтверджена колективними листами народних артистів України, численними публікаціями у ЗМІ та позицією депутатської комісії з питань культури.

В повідомленні нагадується, що Мала опера була створена у червні 2004 року. Повноцінної реалізації проекту досі не відбулося, оскільки земля під Малою оперою не належить закладу культури, через що неможливо здійснити реконструкцію приміщення. Будинок на Дегтярівській, 5, відомий як Будинок трамвайників, був зведений 1902 року. Його діяльність носила культурно-просвітницький характер.