Потяг №28 "Київ-Севастополь" курсуватиме під №36

Київ. 17 травня. УНІАН. Потяг №28 "Київ-Севастополь" з 27 травня до вересня 2012 року курсуватиме під №36.

Як повідомляє прес-служба Південно-Західної залізниці (ПЗЗ), пасажирський потяг №36/35 Київ-Севастополь-Київ вирушатиме з Києва о 15 год. 30 хв. і прибуватиме в Севастополь об 11 год. 23 хв.

У зворотньому напрямку із Севастополя потяг вирушатиме о 13.55, а прибуватиме в Київ о 9.22.

«У вересні цього року маршрут пасажирського потягу №28/27 "Київ-Севастополь" буде відновлено», - зазначають у ПЗЗ.

Довідка УНІАН. З 27 травня в Україні почне діяти новий графік руху пасажирських потягів на 2012-2013 рік.

У новому графіку руху буде 140 нічних пасажирських потягів, що на 20 потягів менше, ніж у попередньому графіку, проте новий графік розроблений з урахуванням розвитку регіонів і підвищення швидкості руху потягів і рівня комфорту. Зокрема, в новому графіку передбачається курсування нових міжрегіональних швидкісних потягів «Хюндай» на напрямках Київ-Львів – 3 пари, Київ-Харків – 3 пари, Київ-Донецьк – 2 пари, а також швидкісного потягу «Шкода» на напрямках Харків-Донецьк, Харків-Дніпропетровськ, Дніпропетровськ-Донецьк, Донецьк-Луганськ, Донецьк-Маріуполь.

На сьогодні потяг №28 "Київ-Севастополь" вирушає з Києва о 20.21 і прибуває в Севастополь о 12.35.