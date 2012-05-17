На Оболоні проводиться набір дітей на оздоровлення

Київ, 17 травня. УНІАН. Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Оболонської райдержадміністрації оголосив набір дітей для оздоровлення у літніх таборах.

Як повідомили УНІАН в Оболонській райдержадміністрації, набір здійснюється до трьох таборів - "Аист" (Одеська обл., с. Приморське, Кілійський р-н), "Зміна" (Київська обл., Бороянський р-н, с. Пилиповичі), "Лісова Пісня" (Запорізька обл., Якмівський р-н, с. Богатир).

Путівки надаються дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов`язків; дітям із багатодітних сімей; дітям із малозабезпечених сімей; дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітям, які перебувають на диспансерному обліку; талановитим та обдарованим дітям: переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; учасникам дитячих творчи колективів та спортивних команд, які є переможцями конкурсів усіх рівнів, фестивалів, змагань, спартакіад; відмінникам навчання; лідерам дитячих громадських організацій.

Залежно від пільгової категорії дитини надаються як бюджетні (безкоштовні) путівки, так і путівки частково сплачені за рахунок бюджету.

Бюджетні (безкоштовні) путівки надаються дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов`язків; дітям із малозабезпечених сімей; дітям із багатодітних сімей; дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф.

Частково оплачені путівки (батьками оплачується 10 % вартості) надаються талановитим та обдарованим дітям: переможцям міжнародних чи всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад.

Частково оплачені путівки (батьками оплачується 20 % вартості) надаються талановитим та обдарованим дітям: переможцям обласних чи міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад. Частково оплачені путівки (батьками оплачується 30 % вартості) надаються дітям, які перебувають на диспансерному обліку; талановитим та обдарованим дітям: переможцям районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; відмінникам навчання.

Частково оплачені путівки (батьками оплачується 50 % вартості) надаються лідерам дитячих громадських організацій.

Безкоштовні або частково оплачені путівки (10-50%) надаються за відповідним рішенням начальника Головного управління або особи, яка його заміняє, талановитим та обдарованим дітям (в залежності від рівня заслуг та нагород дитини) переможцям конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, проведених або підтриманих Головним управлінням.