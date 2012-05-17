Попов привітав столичних медсестер із професійним святом

Київ. 17 травня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов привітав медичних сестер з професійним святом та вручив пам’ятні нагороди.

Як повідомляється на офіційному сайті КМДА, урочисте зібрання з нагоди Міжнародного дня медсестри відбулося сьогодні у столичному театрі оперети.

"Усі ми добре знаємо, що часто щире піклування, добре слово, увага та підтримка зцілюють краще, аніж навіть найсучасніші ліки. У всі часи до нелегкої праці медичних сестер спонукали патріотизм, відвага і доброта. Медсестрами стають за покликом серця, а не в пошуках матеріальних благ. Подумати про соціальний захист медичних сестер – завдання влади. Ми відновили програму муніципальних надбавок і будемо підтримувати та допомагати вам і надалі. Саме тому я ініціював проведення загальноміського референдуму, де першим питанням стоїть обов’язковість щорічного включення цих надбавок до міського бюджету. Після того, як кияни підтримають це питання, жодна влада, політик, голова адміністрації чи мер міста не зможуть викреслити ці виплати з бюджету", – сказав О. Попов.

Незабутнім подарунком до свята столичним медсестрам стала вистава "За двома зайцями" у виконанні акторів Київського національного академічного театру оперети.

На сайті КМДА нагадується, що в установах охорони здоров’я Києва, підпорядкованих Головному управлінню охорони здоров’я, працює близько 20 тис осіб середнього медичного персоналу. Догляд за тяжкохворими, проведення багатьох, іноді досить складних процедур, є безпосереднім обов’язком медичної сестри. А сьогодні тільки 45% випускників київських медичних коледжів приходить у державні медустанови. У закладах охорони здоров’я системи ГУОЗ Києва не вистачає біля 4000 фахівців середнього медперсоналу. Укомплектованість медичними сестрами сягає близько 76%, спостерігається плинність кадрів.

Прес-служба також наголошує, що на початку лютого голова КМДА О. Попов закликав медичних працівників до обговорення актуальних проблем медичної сфери. За два місяці відбулося понад 50 зборів трудових колективів у всіх районах міста. Переважна більшість колективів прийняли рішення делегувати своїх представників для розробки на рівні КМДА Столичного стандарту здоров’я.

30 березня на базі Центральної районної поліклініки Шевченківського району пройшов круглий стіл із представниками трудових колективів лікувальних установ і фахівцями КМДА. Всього в роботі круглого столу взяли участь 108 медпрацівників, яких колективи делегували для представництва своїх інтересів. Вони обрали оргкомітет та визначилися з робочими групами за основними напрямками роботи. Наразі триває підведення підсумків анкетування медпрацівників щодо майбутніх складових Столичного стандарту здоров’я, ініційованого оргкомітетом у медичних закладах Києва.

14 квітня цього року відбулася зустріч Олександра Попова з членами оргкомітету представників медичних колективів, на якій обговорювалися складові майбутнього Столичного стандарту здоров’я. Олександр Попов прийняв зібрані медиками 15 тисяч підписів щодо порятунку столичної стоматології, запевнив, що примусу в питанні впровадження сімейної медицини не буде та наголосив на тому, що подібні зустрічі проводитимуться регулярно.