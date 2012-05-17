У Святошині завершується конкурс на краще озеленення території навчального закладу

12:09, 17 травня 2012
Київ
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Тематика озеленення території закладів освіти - 1530-річчя Києва та "Євро-2012 – очима дітей та юнацтва". Конкурс триває по 18 травня включно. Підсумки будуть підбиті 25 травня – до Дня Києва.

Київ. 17 травня. УНІАН. У рамках весняного двомісячника благоустрою у Святошині триває конкурс на краще озеленення території навчального закладу.

Як повідомили УНІАН у Святошинській райдержадмінастрації, у конкурсі взяли участь 98 дитячих навчальних закладів.

Організували конкурс управління освіти Святошинської РДА та асоціація "Старшокласник".

Тематика озеленення території закладів освіти - 1530-річчя Києва та "Євро-2012 – очима дітей та юнацтва". Конкурс триває по 18 травня включно. Підсумки будуть підбиті 25 травня – до Дня Києва.

Головна мета конкурсу – формування екологічної культури особистості та відповідальності за збереження природного середовища перед майбутніми поколіннями, активізація пізнавальної, творчої, просвітницької та трудової діяльності учнівської молоді, покращення зовнішнього озеленення навчальних закладів.
 

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