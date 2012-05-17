Обмеження руху трансопрту поблизу станції метро «Нивки»

Київ. 17 травня. УНІАН. На просп. Перемоги, поблизу станції метро «Нивки», сьогодні і завтра передбачено часткове обмеження руху автотранспорту у зв’язку з виконанням робіт із заміни асфальтобетонного покриття на шляхопроводі.

За повідомленням комунальної корпорації «Київавтодор», обмеження будуть діяти: з 21:00 17 травня до 06:00 18 травня у напрямку м. Житомир; з 21:00 18 травня до 06:00 19 травня у напрямок руху автотранспорту до центру Києва.