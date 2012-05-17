Дві дамби мулових полів БСА реконструюють

Київ. 17 травня. УНІАН. Влада столиці прийняла рішення про реконструкцію двох дамб мулових полів Бортницької станції аерації - №1 і №2.

Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.

За інформацією Головного управління комунального господарства, через заборону санітарно-епідеміологічної служби на вивезення висушених осадів з мулових полів БСА та у зв’язку з перевищенням у понад три рази фактичних об’ємів осаду над проектними, починаючи з 2007 року реалізується проект «Реконструкція дамб мулових полів №1, 2 Бортницької станції аерації».

Зазначений проект передбачає спершу тимчасовий захід - нарощування дамб мулових полів, що дозволить упродовж 4-5 років запобігти виливу осаду на прилеглі території та забезпечити видалення осадів з технологічних споруд БСА до початку будівництва нової технологічної лінії з обробки та утилізації осадів.

Наразі на мулових полях №1 повністю виконані роботи з нарощування дамб до проектних відміток. Споруджено перепускні та випускні колодязі, побудовано автомобільну дорогу. На мулових полях №2 збудовано перепускні колодязі, а також тривають роботи з нарощування дамб і перемичок.

Згідно з підписаним розпорядженням, КП «Київбудреконструкція» зараз має визначити підрядну організацію для виконання робіт з реконструкції дамб мулових полів №1 і №2 БСА.