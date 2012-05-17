18 травня о 10.00 на СТ-1 (вул. Жилянська, 85, збір біля прохідної з вул. Льва Толстого) розпочнеться прес-тур «Чому влітку кияни тимчасово залишаються без гарячої води?», організований ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».

Під час прес-туру журналістів ознайомлять з технологією проведення гідравлічних випробувань та ліквідації пошкоджень тепломереж, виявлених під час випробувань.

У заході візьмуть участь перший заступник технічного директора - головний інженер ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Юрій Гладишев та інші фахівці Компанії.

Програма заходу:

10:00-11:15 – спостереження за технологічним процесом проведення гідравлічних випробувань. Брифінг головного інженера ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» Юрія Гладишева.

11:15-11:30 – трансфер автобусом на ділянку ліквідації пошкодження тепломережі.

11:30-12:00 – огляд ділянки ліквідації пошкодження.