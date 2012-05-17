Питання виборів мера Києва розгляне наступного тижня комітет ВР

Київ. 17 травня. УНІАН. Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування наступного тижня розгляне питання щодо дати проведення виборів мера Києва.

Про це УНІАН сьогодні повідомив народний депутат з фракції НУ-НС, заступник голови комітету Юрій Ключковський.

За його словами, вчора члени комітету включили питання про визначення дати виборів столичного міського голови до порядку денного своєї роботи на наступний тиждень.

«Комітет ухвалив рішення розглянути це питання на своєму засіданні на наступному тижні», - сказав Ю.Ключковський.

Відповідаючи на запитання, які пропозиції має комітет щодо дати проведення виборів мера, Ю.Ключковський наголосив, що думки з цього приводу розділилися. На його переконання, головне те, що наразі не можна говорити про чергові вибори мера Києва, оскільки, згідно з чинним законодавством, всі місцеві вибори мають відбуватися одночасно.

«Але які б не були мотиви політичні, сьогодні є всі підстави призначати позачергові вибори мера Києва», - сказав Ю.Ключковський.

При цьому він додав, що комітету доведеться врегульовувати цю колізію.