27 травня проведуть Чемпіонат з роликового спорту

Київ. 17 травня. УНІАН. З нагоди святкування Дня Києва та Дня столиці, 27 травня, з 9.00 до 12.00 в Оболонському районі відбудеться Чемпіонат з роликового спорту.

Як повідомили УНІАН у пресс-службі КМДА, змагання зі швидкісного бігу на роликах проводитимуться на проспекті Героїв Сталінграду (від будинку №7 до №19). Взяти участь у чемпіонаті можуть усі охочі, попередньо зареєструвавшись на сайті www.svitsport.com або перед стартом у день проведення заходу.

За інформацією організаторів, учасники змагатимуться на різних дистанціях відповідно до вікових категорій. Так, для дітей від 5 до 10 років довжина дистанції – 500 метрів, для дітей до 14 років та молоді у категорії «любителі» – 1600 метрів. Крім того, для учасників у категоріях «ветерани» (спортсмени після 40 років) та «фітнес» (професійні ролери) організатори приготували марафонську дистанцію довжиною 21 км.

Переможців та призерів чемпіонату з роликового спорту нагородять цінними призами, медалями та дипломами.

Організаторами заходу виступили: Київська міська незалежна федерація роликового спорту усіх видів та напрямків і Роллер Клуб «САМ Рейсінг Тім».