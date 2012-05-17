На Русанівці дерево розчавило іномарку

Київ. 17 травня. УНІАН. Від шквального вітру пізно ввечері 15 травня на вул. Русанівський бульвар, в мікрорайоні Русанівка в Києві, величезне дерево впало на автомобіль і розчавило його, повідомилаГазета.ua.

Це сталося приблизно о 22.00, коли майже по всій столиці тривали грозові дощі з великими поривами вітру й місцями градом розміром із велику квасолину.

Наступного дня, 16 травня, дерево повністю розрізали на частини, а купи гілля розкидали на узбіччя. Натомість авто, модель якого Mitsubishi Lancer і надалі знаходилось на згаданій вулиці. Протягом дня можна було бачити, як перехожі фотографувалися з розчавленою автівкою, що тепер схожа на кабріолет.

Інформації про потерпілих немає, оскільки в автомобілі під час цієї надзвичайної події нікого не було.

Видання відзначає, що за прогнозом Українського Гідрометцентра із 16 травня, і до кінця тижня на всій території України очікується дощова погода, місцями з градом та шквальним вітром.