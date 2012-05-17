Шевченківський район продовжує лідирувати у рейтингу районів столиці

Київ, 17 травня. УНІАН. Шевченківський район столиці продовжує лідирувати у рейтингу районів столиці.

Про це УНІАН повідомили в Шевченківській райдержадміністрації з посиланням голову РДА Сергія Зіміна.

"Шевченківський район очолював рейтингову таблицю в якості переможця за результатами 9 місяців 2011 року, за підсумками 2011 року ми були першими, і за I квартал 2012 року ми також перші серед інших районів столиці", - зазначив С.Зімін.

Голова Шевченківської РДА додав, що зараз Шевченківський район активно готується до Євро-2012. "Ведеться активна робота щодо організації та влаштування фан-зони для туристів та мешканців Києва; вже приведено до ладу 64 фасади будинків; зроблено майже 148 капітальних ремонтів; відремонтоване асфальтне покриття біля під`їздів житлових будинків; продовжується реформування медичної галузі", - уточнив він.

Голова також нагадав, що у 2011 році у районі відкрили 7 амбулаторій сімейної медицини, а кілька днів тому у центральній частині міста запрацювала 8-а медична амбулаторія.