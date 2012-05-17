Безхатченки підпалили напівзруйнований дитячий садочок

Київ. 17 травня. УНІАН. В Києві горів напівзруйнований дитячий садочок на вул. Попудренко, 16-А.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в м.Києві, пожежа сталася через необережне поводження з вогнем безпритульних, які мешкали в приміщеннях колишнього дитсадка.

Повідомлення про пожежу надійшло о 19.38. Прибулі на місце події пожежні служби з’ясували, що займання виникло на першому поверсі будівлі через кинутий недопалок в сміття.

Гасіння проводилось за звичною схемою: одне відділення гасило полум’я, а інше – знімало чоловіка без постійного місця проживання 1969 р. н. з даху 2-поверхової будівлі. Травм та пошкоджень ні він, ні його товариші не отримали.

Внаслідок пожежі згоріло та розібрано 5 кв. м. дерев’яних конструкцій.