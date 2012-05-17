«Країну мрій» цього року проведуть на Співочому полі

Київ. 17 травня. УНІАН. 22-23 червня на території Печерського ландшафтного парку «Співоче поле» пройде міжнародний етнічний фестиваль «Країна мрій».

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Київської міської держадміністрації №786 від 14 травня ц.р., текст якого оприлюднено на офіційному сайті КМДА.

Цим документом міська влада підтримала ініціативу громадської організації «Країна мрій» щодо проведення етнічнофестивалю «Країна мрій».

В документі зазначається, що відповідальність за підготовку та проведення заходу взяла на себе громадська організація «Країна мрій».

Водночас Печерській райадміністрації доручено забезпечити прибирання території Печерського ландшафтного парку під час та після проведення фестивалю.