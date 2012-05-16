У Голосієво на благоустрій району витрачено понад 30 млн грн

Київ, 16 травня. УНІАН. У Голосіївському районі столиці підбили підсумки весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану району.

Як повідомили УНІАН в Голосіївській райдержадміністрації, протягом двох місяців в районі було висаджено 3970 дерев та 4100 кущів, зрізано 283 сухих і аварійних дерева, проведено ремонт та влаштування газонів на площі 32,6 га, завезено 2800 т ґрунту для посадки дерев, кущів, влаштування і ремонту газонів і квітників.

Крім того, у районі було створено 15 екологічних зон для відпочинку – скверів та міні-скверів в усіх куточках Голосієва: від центральних вулиць Червоноармійської та Л.Толстого до житлових масивів Теремки-I та Теремки-II. Працівниками комунальних служб було висаджено дерева, кущі, розбито клумби, створено пішохідні доріжки, встановлено урни, лави для відпочинку та нові, сучасні дитячі ігрові майданчики.

Шляхово-експлуатаційним управлінням було прибрано 228,35 км. вулиць, проведено поточний ремонт 2-х підземних пішохідних переходів, очищено від мулу та сміття 1264 од. зливоприймальників та оглядових колодязів, очищено та пофарбовано 8999 п.м. колесовідбійної стрічки.

Управлінням житлового господарства було відновлено 12813,95 м.кв асфальтового покриття прибудинкових територій, відремонтовано 18 од. сходових клітин та 89 вхідних груп, відновлено освітлення 290 входів у будинки, відремонтовано та пофарбовано елементи 73 дитячих та 5 спортивних майданчиків, відновлено 17,66 га газонів, завезено 102 т піску на дитячі майданчики, побілено 7095 дерев та 1350 м/п бордюрів на прибудинкових територіях;

З початку місячника ліквідовано 374 куб.м. навалів сміття (великогабаритні відходи, гілля, колоди дерев) на прибудинкових територіях та 568 куб.м. на територіях малоповерхової забудови.

Всього на виконання заходів з благоустрою та санітарної очистки витрачено 30,5 млн. грн.