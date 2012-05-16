На Хрещатику презентують українські Приймаючі міста Євро-2012

Київ. 16 травня. УНІАН. Усі українські міста, які прийматимуть чемпіонат Європи з футболу – Київ, Львів, Харків та Донецьк – будуть представлені киянам та гостям

міста у День Європи, 19 травня.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, презентація павільйонів Приймаючих міст у «Європейському містечку», що розташуються поблизу адмінбудівлі КМДА, розпочнеться одразу після офіційної частини відкриття свята – о 13.00. Експозиція українських ЄВРО-міст працюватиме до 18.00.

Для зручності відвідувачів, чотири міста ділитимуть між собою два павільйони. Київ експонуватиметься разом з Донецьком, а Львів – із Харковом.

У павільйонах Приймаючих міст можна буде сфотографуватися з Талісманами

Євро-2012 – Славеком і Славком, а також отримати сувенірну та інформаційну продукцію про міста.