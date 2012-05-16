Круглий стіл, присвячений питанням сім’ї в актуальному вимірі сьогодення та в період реформування соціальної сфери

17 травня об 11.30 за участю керівництва міста відбудеться круглий стіл з теми: «Питання сім’ї в актуальному вимірі сьогодення та в період реформування соціальної сфери: проблеми, шляхи розвитку, перспективи».

Серед іншого, під час круглого столу обговорюватимуться такі питання: стратегічні напрями роботи з сім’ями у Києві на період до 2016 року; соціальний захист київських сімей; проведення профілактичних заходів в учнівському середовищі щодо популяризації сімейних цінностей тощо.

Адреса проведення: вул. Хрещатик, 36 (5 пов., 514 кімн.). Вхід за акредитацією.