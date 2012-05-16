Попов відвідав найбільшу пивоварню Європи

Київ, 16 травня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов відвідав завод "Оболонь", який є найбільшою пивоварнею Європи.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, відвідування заводу відбулося у рамках програми підтримки столичного виробника, що є одним із ключових пріоритетів Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

На заводі "Оболонь" виробляється 5,7% від усього обсягу промислової продукції Києва, тому компанія є одним із найбільших платників податків до столичного бюджету. Крім того, завод – один із найбільших роботодавців міста – тут працює майже 3000 киян.

"Оболонь" – це не лише своєрідна візитівка Києва, його продукція експортується у понад 40 країн на 5 континентах, це ще й зразок соціально відповідального бізнесу. Компанія підтримує в Оболонському районі 17 громадських організацій. Це й дитячі будинки, і освітні та спортивні заклади, організації інвалідів тощо. Така робота засвідчує відповідальне ставлення виробника до міської громади. І звичайно такі підприємства можуть повністю розраховувати на підтримку міської влади. Ми готові до відкритого діалогу та конструктивної співпраці. Власне, це і є головною метою мого візиту на завод", – сказав О. Попов.

Голова КМДА оглянув цехи заводу та зустрівся із його співробітниками. Найбільше нарікає керівництво підприємства на бюрократичні перепони. Посприяти у їхньому подоланні О.Попов пообіцяв особисто. Крім того, місто допоможе заводу налагодити більш зручну логістику, а також сприятиме соціальним ініціативам підприємства. Зі свого боку президент корпорації Олександр Слободян подякував голові КМДА за підтримку та висловив схвальну оцінку змінам, які нині відбуваються у Києві.

"За 22 роки керівництва я вперше чую про те, що влада міста дійсно готова сприяти роботі підприємств. Коли хтось запитує мене чим влада може допомогти "Оболоні", я кажу, що головне – не заважати. Але коли влада міста не лише не заважає, але й готова сприяти – то це говорить про справді позитивні зміни, які відбуваються в Києві, і це дуже приємно", – сказав О. Слободян.

Довідка УНІАН. АТ "Оболонь" – найбільший вітчизняний виробник напоїв. Крім напоїв, завод виробляє промислові товари: пивоварний солод, гранульовану пивну дробину і пакувальну стрічку з переробленої ПЕТ-тари.

Компанія "Оболонь" заснована в 1980 році. У 1992 році "Оболонь" отримала приватизаційне свідоцтво Фонду Держмайна України №1 і тим самим увійшла в історію як перше приватизоване підприємство незалежної України.

Зараз час до складу корпорації "Оболонь" входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах. На підприємствах корпорації працює понад 6,5 тисяч осіб.

Корпорація "Оболонь" є найбільшим експортером пива з України. Експортну діяльність розпочала ще в 1989 році. За підсумками 2011 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукція компанії експортується до 40 країн світу. Корпорація "Оболонь" займає 28 місце в світі за обсягами виробництва пива.