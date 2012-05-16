На Троєщині планують встановити пам’ятний знак "Городище" і створити етнографічний музей

Київ, 16 травня. УНІАН. До Дня Києва у Деснянському районі буде встановлено пам’ятний знак "Городище", як початок створення історико-етнографічного музею під відкритим небом.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Деснянської райдержадміністрації.

Пам’ятка археологічної культури Х-ХІІ ст. "Городище Троєщина-Вигурівщина", яка розташована на березі озера Гнилуша Деснянського району, занесена до Державного реєстру та знаходиться на державному обліку як об’єкт культурної спадщини. Встановлення пам’ятного знака на території пам’ятки стане початком створення історико-етнографічного музею під відкритим небом. Територія прямо пов’язана з важливими історичними подіями, життям та діяльністю відомих осіб, культурою та побутом народів, які населяли дану місцевість.

Вперше у літописах ця місцевість згадується під назвою Городець. Не раз він ставав місцем примирення між київськими князями. Так у 1026 році Ярослав Мудрий уклав тут мирну угоду зі своїм братом Мстиславом, а у 1097 році Володимир Мономах викликав у Городець братів Давида та Олега Святославичів для примирення.

Цікава згадка про цю місцевість є у Іпатієвському літописі за 1110 рік про пожежу, яка сталася в Городці. Як свідчить літопис, на Андріїв день року 1135 Городець був спалений половцями, а під 1151 роком є згадка про “село Мирославское”.

Юрій Долгорукий, воюючи за Київський престол, двічі наступав на місто з Городця. Місцевість так йому сподобалась, що, сівши у Києві на престол, він заснував тут свою резиденцію, яку назвав Раєм. Ймовірно, що тут, у межиріччі Дніпра і Десни, на сторожі водних шляхів стояла фортеця воєводи Муромця, адже саме таку назву має острів біля Виґурівщини. Під час нападу хана Батия на Київ (1240 р.) ця місцевість згадується як Городець Пісочний, звідки завойовники споглядали місто, милувалися його красою, пропонуючи здатися без бою, але кияни не підкорилися.

Всього на території району розташовано 24 пам’ятки історії, культури та монументального мистецтва, у тому числі чотири, що перебувають на державному обліку як об’єкти культурної спадщини.