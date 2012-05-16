До Дня Києва відкриється Музей шістдесятництва

12:41, 16 травня 2012
Київ
0

Представлять 8 тис. експонатів

Київ. 16 травня. УНІАН. У столиці невдовзі запрацює новий музей – Музей шістдесятництва, що є філією Музею історії Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, впродовж тривалого часу громадська організація «Музей шістдесятництва» збирала різноманітні матеріали. Наразі їх близько 8 тис одиниць - від особистих речей до мистецьких творів, які стануть базою першої експозиції.

Напередодні відкриття Музей шістдесятництва, що розташувався у приміщенні Народного руху України на вул. Олеся Гончара, 33, проінспектував голова КМДА Олександр Попов. Він висловив переконання, що відкриття цього музею стане добрим подарунком не лише киянам до 1530-річчя від Дня народження столиці, а й усім українцям, адже цей період – значимий в історії всієї держави. Він також закликав киян приносити до музею нові експонати: сімейні фото, документи, особисті речі дисидентів.

«Культура шістдесятників охопила дуже багато київських родин, адже у нашому місті завжди було дуже багато інтелігентних, творчих людей. Переконаний, якщо експонати до цього музею принесуть самі кияни – він стане справді народним», - наголосив О.Попов.

В КМДА нагадують, ще 9 березня 2006 року Київська міська рада прийняла рішення, яке надавало Музею історії міста Києва дозвіл на створення його нової філії – Музею шістдесятництва. А 14 листопада того ж року на виконання цього рішення вийшло розпорядження Київської міської державної адміністрації «Про Музей шістдесятництва – філію Музею історії міста Києва», однак фактичне створення закладу на той час так і не розпочалося. Зараз за дорученням голови КМДА роботи із відкриття Музею активізувалися.

***Період «шістдесятництва» за часом охоплює невеликий проміжок, починаючи з так званої «хрущовської відлиги» і до початку 70-х років XX століття.

У той час переважна більшість представників творчого кола української інтелігенції опинилася в ув’язнені чи зазнала інших переслідувань. Тоді також відбувся потужний вибух новітніх творчих ідей в літературі, мистецтві та науці. Проте через постійний спротив діючої влади, наявність жорстокої цензури у суспільстві вимушено доводилося поширювати нові ідеї через різні форми «Самвидаву». У рукописних саморобних книжках, газетах тощо під загрозою репресій поширювалися різні заборонені літературні твори, наукові праці та критичні до комуністичної влади статті.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter