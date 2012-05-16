28 травня відкриються дитячі пришкільні табори відпочинку

Київ. 16 травня. УНІАН. 28 травня у Києві розпочне роботу мережа дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням на базі навчальних закладів столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у літній період на 10% буде збільшено витрати на придбання свіжих овочів та фруктів для цих таборів.

Координацію діяльності усіх структурних підрозділів КМДА, що здійснюють оздоровлення дітей і студентів Києва, здійснюватиме Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту.

Можливість пільгового літнього оздоровлення та відпочинку цього року забезпечуватимуть у першочерговому порядку: дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітям з девіантною поведінкою із сімей, які перебувають під соціальним супроводом. Також до першочегових для оздоровлення увійшли: діти з інвалідністю та діти, які перебувають на диспансерному обліку; діти, які постраждали від стихійного лиха чи техногенних катастроф; діти з багатодітних сімей; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків.

Крім того, буде оздоровлено талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій, дитячих творчих колективів, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також студентів денної форми навчання І-IV рівнів акредитації.

Також вихованці шкіл-інтернатів будуть залучені до заходів оздоровлення і відпочинку відповідно до поданих заявок районними держадміністраціями.

Оздоровчі зміни для дітей триватимуть 21 день, відпочинкові - не менше 14 днів, а студенти денної форми навчання І-IV рівнів акредитації відпочиватимуть не менше 7 днів.

За рахунок міського бюджету діти мають право на оздоровлення протягом 2012 року лише один раз, за винятком тих, хто відвідував денні пришкільні табори.

У рамках літньої кампанії 2012 року з 2 до 11 вересня відбудеться Х Міжнародний навчально-оздоровчий збір лідерів учнівського самоврядування навчальних закладів столиці на базі Міжнародного дитячого центру «Артек».