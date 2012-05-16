Проведення гідравлічних випробувань контролює КМДА

Київ. 16 травня. УНІАН. Міська влада контролює графік проведення гідравлічних випробувань.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника начальника Головного управління житлового господарства КМДА Володимира Баженова.

За його словами, цього року підготовку до нового опалювального сезону розпочали завчасно.

«У зв’язку з проведенням у столиці Євро-2012, аби гості міста не відчували незручностей, щорічні сезонні гідравлічні випробування були розпочаті на місяць раніше від традиційного графіка», – сказав В.Баженов.

Він наголосив також, що порівнюючи опалювальні сезони 2010-2011 та 2011-2012 років, можна зазначити: кількість аварійних ситуацій зменшилася майже вдвічі. Це, як стверджує В.Баженов, говорить про те, що гідравлічні випробування були проведені своєчасно.

«Сьогодні гідравлічні випробування теплових мереж виконують згідно затвердженого графіка. Міська адміністрація жорстко контролює це питання. Щодня оперативна інформація щодо проведення відповідних робіт лягає на стіл особисто голові КМДА Олександру Попову», – додав В.Баженов.