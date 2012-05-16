За добу в Києві зареєстровано 3 крадіжки авто

Київ. 16 травня. УНІАН. За добу в Києві зареєстровано 3 незаконних заволодіння автотранспортом: у Оболонському районі - «Hyundai Sonata», у Голосіївському - «Toyota Land Cruiser», Дарницькому - «Suzuki Magyar».

Як інформує УДАІ м. Києва, було прийнято міри розшуку. В результаті, вчора, інспекторами ВДАІ Оболонського району виявлено автомобіль «Hyundai Sonata», яким того ж дня незаконно заволоділи на вулиці З. Гайдай,3. Автомобіль повернуто власнику. Крім того, виявлені та затримані 3 автомобілі, які знаходились у розшуку, а саме: «Шкода», «Чери Амулет», «ВАЗ-211440».

Також автоінспекція інформує, що за 15 травня співробітниками ДАІ було виявлено 535 порушень ПДР, з них найбільш характерні: перевищення швидкості – 184; порушення правил проїзду перехресть – 14, порушення ПДР пішоходами – 14. За порушення ПДР в частині зупинки і стоянки на водіїв складено 89 відповідних протоколів.

За добу зареєстровано 5 ДТП (2 наїзди на пішоходів), в яких 6 осіб отримали травми.