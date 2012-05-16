У Дніпровському районі відбувся відкритий чемпіонат з кіокушинкай карате

Київ, 16 травня. УНІАН. У Дніпровському районі столиці, в приміщенні школи №31 відбувся відкритий чемпіонат району з кіокушинкай карате серед спортсменів 12 – 35 років, присвячений Дню Перемоги.

Як повідомили УНІАН у відділі у справах сім’ї, молоді та спорту Дніпровської райдержадміністрації, переможцями змагань стали Руслан Баранівський, Максим Солодкий, Інна та Юля Сидоришини, Олеся Сторчоус, Андрій Онопрієнко, Влад Ковалевський.

Більшість з переможців є вихованцями відомого спортивного клубу "Доджо". Керівник клубу - Олег Добко, вчитель історії, майстер спорту, майстер кіокушинкай карате (другий дан), тренер та суддя національної категорії.

Головною метою діяльності клубу є залучення дітей та молоді до занять кіокушинкай карате – як видом спорту, що є засобом духовного й фізичного вдосконалення людини. Спортивний клуб "Доджо" входить до Міжнародної організації киокушинкайкан Тезука Групп, а також до Української федерації кіокушинкай карате. Вихованці клубу беруть участь в спортивних змаганнях в розділах "кумі те" (вільний поєдинок) та "ката" (техніка формальних вправ).

За останній період вихованці клубу "Доджо" взяли участь у змаганнях на Кубок Європи з кіокушинкай карате та змаганнях в Оболонському й Голосіївському районах м. Києва.