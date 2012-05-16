У місті простерилізовано понад 2,7 тис безпритульних тварин

Київ. 16 травня. УНІАН. У столиці з початку цього року силами спеціалістів комунальних підприємств «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» та «Притулок для тварин» безкоштовно простерилізовано 2 тис 781 безпритульну тварину.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Крім того, з метою забезпечення епізоотичного благополуччя вакциновано 162 безпритульні тварини, зазначається в повідомленні.

За даними КМДА, триває активна співпраця з міжнародними організаціями захисту тварин, такими як «Naturewatch» (Великобританія), «ЕTN», «Німецька спілка захисту тварин» (Німеччина), «Vier Pfoten International» (Австрія). Основною метою співпраці з цими організаціями є обмін досвідом і надання практичної допомоги в питаннях відлову та стерилізації, а також консультування в питаннях проектування і будівництва Центру захисту тварин.

Так, результатом співпраці з організацією «ЕTN» (Німеччина) стала безкоштовна стерилізація 558 безпритульних тварин. За фінансової допомоги цієї ж організації відкрито новий відділ післяопераційної перетримки безпритульних тварин у приміщенні на території ветеринарної лікарні на вул. Електротехнічній, 5-А. Там встановлено 8 вольєрів для перетримки безпритульних тварин та операційний кабінет, що дало змогу збільшити кількість проведених стерилізацій.

Наразі між комунальним підприємством «Притулок для тварин» та організацією «ЕTN» ведуться активні переговори в питанні проектування Центру захисту тварин. Для його будівництва виділено земельну ділянку на вулиці Автопарковій у Дарницькому районі площею 2,65 га. Створення та функціонування Центру захисту тварин дозволить збільшити місця для утримання безпритульних тварин і сприятиме зниженню соціальної напруги, підкреслили в КМДА.

Крім того, з травня комунальним підприємством «Притулок для тварин» разом з організацією «Vier Pfoten International» розпочато спільну акцію з відлову, стерилізації та післяопераційної перетримки безпритульних тварин. Організація надає три мобільні клініки для стерилізації тварин, а також машини для транспортування собак.