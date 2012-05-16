У суботу у Києві відбудеться День Європи

Київ. 16 травня. УНІАН. У суботу, 19 травня, у Києві відбудеться ювілейний, 10-й День Європи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.

Об 11.00 стартує Європейський парад, який пройде Хрещатиком від Бессарабської площі до Майдану Незалежності.

Після цього, о 12.00 на сцені біля адміністративного будинку КМДА (Хрещатик, 36) розпочнеться урочиста церемонія відкриття Дня Європи у Києві. У церемонії передбачається участь міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка, голови КМДА О.Попова, міністра культури України Михайла Кулиняка, представників дипкорпусу ЄС в Україні та громадськості.

Після офіційної частини відкриття свята відбудеться презентація павільйонів міст України, які приймають Євро-2012 – Києва, Львова, Харкова та Донецька – у «Європейському містечку», що працюватиме з 13.00 до 18.00.

У «Європейському містечку» до уваги відвідувачів буде запропонована експозиція тематичних національних павільйонів країн-членів ЄС, функціонуватимуть інформаційно-інтерактивні майданчики.

Також у містечку працюватиме фотовиставка «10 років співробітництва Європейського Союзу та України».

Крім того, на Хрещатику діятиме інформаційна виставка «6 тем про розвиток європейських цінностей та підходи в контексті України».

О 13.00 на сцені біля будівлі КМДА розпочнеться культурно-мистецька програма, присвячена відзначенню Дня Європи у Києві, VI фестиваль «Містерія танцю», а в Маріїнському парку пройде загальноміська акція «Вулична галерея посмішок».

Працюватимуть спортивно-розважальні майданчики на Хрещатику. Буде організовано громадське харчування, реалізацію сувенірної продукції, проводитимуться різноманітні майстер-класи тощо.