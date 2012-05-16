Податківці Печерську визначили кращих волонтерів з популяризації кампанії декларування доходів

Київ, 16 травня. УНІАН. Державна податкова інспекція Печерського району столиці визначила кращих помічників — волонтерів з популяризації серед громадян кампанії декларування отриманих доходів.

Про це УНІАН повідомили в ДПІ у Печерському районі Києва.

Переможцем цьогорічного конкурсу "Кращий волонтер" стала Ганна Кравченко - студентка 4 курсу обліково-економічного факультету Київського університету управління та підприємництва, яка внесла значний влад в цьогорічну кампанію декларування своїми креативними підходами до популяризації добровільної сплати податків, викладених у створених нею плакатів.

Г.Кравченко отримала почесну нагороду - наручний годинник із зображенням кадуцея податкової служби України та абревіатурою податкової інспекції.

У податковій інспекції наголосили, що до популяризації кампанії декларування цього залучалися як представники громадськості, бізнесу, відомі люди, так і студенти.

У цьому році Державна податкова інспекція у Печерському районі Києва залучала до деклараційної кампанії студентів навчальних закладів району - Національного транспортного університету, Київського національного університету культури і мистецтв, Київського національного університету технологій та дизайну, Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, Національної музичної академії України імені Т.І. Чайковського, Національного університету фізичного виховання і спорту України, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України "КПІ", Київського національного лінгвістичного університету, Київського славістичного університету, Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені Бойчука, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Державного вищого навчального закладу "Київського університету управління та підприємництва" та Академії муніципального управління.

Волонтери активно заохочували громадян до процесу декларування, розповсюджували різноманітну друковану продукцію: брошури, листівки, буклети з відповідною інформацією, постійно проводили роз’яснювальну роботу серед громадян щодо строків, порядку та вимог податкового законодавства при подання декларації, брали участь у спільних з податківцями акціях.

