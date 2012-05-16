Київ. 16 травня. УНІАН. У парку Перемоги відкриють Музей військової техніки.

Про це в ефірі телеканалу «Київ» сказав голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов.

«Через місяць ми на території парку Перемоги в Дніпровському районі відкриємо музей техніки Великої Вітчизняної війни, ну і вже більш сучасної техніки - це пушки, танки, авто», - повідомив О.Попов.

Крім того, буде споруджений меморіал матері-вдові. «Це перша така спроба в масштабах України. Але, на мою думку, це тема, яку ми в нашому суспільстві давно повинні були підняти і якось увіковічнити. Тому що багато наших бабусь, наших матерів, вони не дочекались своїх чоловіків і так прожили всю останню частину свого життя. Безумовно, що їм треба за це віддячити», - продовжив голова КМДА.