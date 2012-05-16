19 травня по Києву їздитимуть боліди Формули-1

19 травня до Києва завітає чемпіон Формули-1 – Red Bull

Київ. 16 травня. УНІАН. У суботу, 19 травня, з 14.00 до 19.00 на бульварі Лесі Українки відбудеться показовий виступ боліду Формули-1 – команди «Red Bull Racing».

Як повідомили в Київській міськдержадміністрації, усі охочі зможуть побачити неймовірну швидкість, маневреність та феноменальні характеристики прискорення боліду від 0 до 100 км/год за 2,5 секунди. Крім того, присутні зможуть побачити показові заїзди суперкара американської гоночної серії NASCAR і виступ триразового чемпіона України з дрифтингу Олександра Гринчука.

Найшвидшим болідом керуватиме один з найбільш обдарованих молодих гонщиків нового покоління, основний пілот Scuderia Toro Rosso – Даніель Ріккардо.

Захід ініційований ТОВ «ЮСП» та підтриманий столичною владою.

В КМДА зазначають, що для підготовки місця проведення заходу з 22.00 16 травня буде обмежено транспортний рух на бульварі Лесі Українки (від пров. Щорса до вул. І. Кудрі). Крім того, 19 травня з 00.00 до 21.00 на тому ж відрізку дороги, а також вул. Кутузова (бульв. Лесі Українки до вул. Старонаводницької) буде здійснено перекриття транспортного руху.

Для проведення заходу на належному рівні міська влада забезпечуватиме охорону громадського порядку, заходи безпеки та медичний супровід.