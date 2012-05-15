В Києві мають намір спростити процедуру передачі майна в оренду

Київ. 15 травня. УНІАН. Київська міська державна адміністрація підготувала зміни до Положення про оренду майна територіальної громади міста, якими спрощується процедура передачі невеликих приміщень в оренду суб’єктами господарювання.

Як повідомляє прес-служба КМДА, відповідний проект рішення Київської міської ради зараз знаходиться на розгляді депутатів для винесення на наступну сесію.

«Це невеликий крок, але його зроблено для спрощення життя малого та середнього бізнесу у столиці. Підприємці, які бажають винайняти у міста невеликі приміщення для ведення бізнесу – під крамниці, невеликі офіси чи для розміщення виробництв – у більшості випадків зможуть отримати їх значно швидше», – стверджує заступник голови КМДА Олександр Пузанов.

Він пояснив, що існуюча процедура передачі комунального майна в оренду досі є тривалою, багатоетапною і доволі складною. На необхідні узгодження потрібно витратити декілька місяців.

Згідно із проектом рішення, якщо площа приміщення менша за 100 кв. м., а винайняти його бажає лише один претендент, орендний договір укладається за погодженням постійної комісії Київради з питань власності. У цьому разі не потребується рішення Київради, тобто договір оренди може бути укладено без проходження сесії Київради.

Якщо площа приміщення є більшою за 100 кв. м., договір оренди укладається за звичайною процедурою і потребує рішення Київської міської ради. У разі надходження двох чи більше заяв, орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

Діюче Положення про оренду майна потребує узгодження договорів оренди постійною комісією Київради з питань власності, а потім і винесення на сесією Київради для приміщень всіх площ, відзначають в КМДА.

За даними Головного управління комунальної власності м. Києва, з 1 січня до 30 квітня 2012 року бюджет столиці отримав від оренди 28 млн 889 тис грн, що на 61,25% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.