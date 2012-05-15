Відбудеться конкурс ідей щодо дизайну міського середовища

Київ. 15 травня. УНІАН. У рамках відзначення Дня Києва та Дня столиці 16 травня у Київському академічному театрі ляльок відбудеться відкритий молодіжний конкурс ідей

сучасної скульптури, інсталяції та дизайну міського середовища «Я бачу місто».

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, мистецький проект стартував у березні 2012 року з ініціативи першого українського парку сучасної скульптури та інсталяції Kiev Fashion Park спільно з Національною спілкою архітекторів України та за підтримки КМДА.

На конкурс було подано близько 100 авторських та колективних робіт від учасників у двох вікових категоріях: 12-16 та 17-20 років. Переможців визначать у трьох призових місцях у кожній віковій категорії конкурсантів. За рішенням журі робота-переможець буде реально втілена у Києві.

За словами організаторів, головним завданням конкурсу є сприяння розвитку соціальної активності та відповідальності молоді, виявлення творчого потенціалу та залучення креативних ідей юнацтва до культурного оновлення і благоустрою міста.

Крім того, у рамках проведення конкурсу учасники відвідали серію освітніх лекцій та практичних майстер-класів з оформлення міського простору. Слухачі майстер-класів отримали від старших колег-архітекторів, художників, дизайнерів нові знання, зокрема, секрети прийомів формування простору міста, масштабні відео-інсталяції, кінетичні та динамічні скульптури. Також ленд-арт, садово-паркове й топіарне мистецтво, мистецтво колористики міста через моралізм та графіті.