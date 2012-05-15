Презентовано безплатну послугу мобільного перекладу для іноземців

Київ. 15 травня. УНІАН. У Києві презентували безплатну послугу мобільного перекладу для іноземців до Євро-2012.

Про це на прес-конференції в УНІАН розповів автор проекту Едуард Багіров.

Він зазначив, що на сьогодні, коли до проведення матчів Євро-2012 в Україні залишилося менше місяця, актуальною залишається велика проблема відсутності достатньої кількості перекладачів, які б надавали перекладацькі послуги іноземним футбольним вболівальникам. Також, за його словами, очевидним є те, що працівники більшості державних служб, таких як МВС, МОЗ, МНС, не володіють іноземними мовами на достатньому для вільного спілкування рівні. “Люди, які відіграватимуть основну роль у забезпеченні правопорядку та захисту населення під час проведення чемпіонату, не зможуть в повній мірі зрозуміти суть проблеми, з якою іноземець може стикнутися в незнайомій для нього країні та надати йому реальну допомогу”, – сказав Е.Багіров і додав, що, таким чином, неминучим є виникнення непорозумінь та конфліктних ситуацій, що залишать в пам’яті європейців погане враження про Україну та завдадуть удару по іміджу країни на міжнародній арені.

Е.Багіров розповів, що з метою уникнення подібних ситуацій він пропонує проект “Мобільний переклад”, який передбачає оперативне надання перекладацьких послуг операторами-перекладачами в режимі реального часу за допомогою мобільного телефонного зв’язку. Автор проекту запропонував президенту УЄФА Мішелю Платіні та мерам українських міст-господарів Євро-2012 підтримати пропозицію надання послуг через цей механізм на безоплатній основі під час чемпіонату. Е.Багіров запевняє, що у разі прийняття пропозиції іноземці та представники органів державної влади України та Польщі зможуть безкоштовно отримати допомогу перекладача з 5 європейських мов: англійської, французької, німецької, італійської та іспанської. Для цього буде виділено спеціальну телефонну лінію, за допомогою якої дзвінки переадресовуватимуться до call-центру проекту “Мобільний переклад” та перенаправлятимуться до потрібних їм перекладачів. Автор проекту вважає, що використання можливостей проекту значно підвищить як рівень організації чемпіонату, так і престиж сторін-господарів Евро-2012 та УЄФА.

Як відомо, матчі Євро-2012 відбудуться з 8 червня по 1 липня в Україні та Польщі.