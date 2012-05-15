У «Парку Київська Русь» проведуть свято Середньовіччя

Київ. 15 травня. УНІАН. У «Парку Київська Русь» з 18 по 20 травня відбудеться V міжнародний фестиваль «Київська Русь XIII століття».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Парку.

«Це один із найбільш грандіозних культурно-історичних фестивалів в Україні та на теренах усієї Східної Європи. На гостей чекає яскраве свято Середньовіччя. Вир яскравих вражень та емоцій, дозвілля на будь-який смак – все це під час нашого фестивалю «Київська Русь XIII століття», присвяченого 1530-річчю Києва, 1150-річчю зародження держави Київська Русь та 1130-річчю проголошення Києва її столицею», - заявив президент «Парку Київська Русь» Володимир Янченко.

Як повідомили організатори, у програмі мега-фестивалю – достовірна історична реконструкція життєвого устрою епохи XIII-XIV століть, видовищні театралізовані дійства, виступи каскадерів, лучні турніри та забави.

В рамках «Турніру повітряних витязів» у небо будуть здійматись повітряні кулі. Найголовнішим видовищем стануть масові запеклі поєдинки русичів та монголів на ристалищі.

Понад 500 кращих бійців найвизначніших клубів історичної реконструкції з України та всього світу представлять глядачам масову реконструкцію міжусобних війн XIII-XIV століть з максимальним відтворенням подій та воєнної культури тих часів: масова денна битва «Міжусобиця Древньої Русі», видовищна нічна баталія «Реконструкція битви на Синіх Водах», присвячена її 650-річчю, а також грандіозна битва «Русь проти Орди».

Крім того, у парку діти зможуть погратись на дитячому майданчику, покататись на поні, погратись з тваринами у звіринці, перевдягатись в богатирів та позмагатися на мечах з мешканцями Давнього Києва. Цього року діти дошкільного та шкільного віку відвідують Парк безкоштовно.

Дорослі матимуть змогу покататись на конях, у середньовічному тирі стріляти з лука, пометати ножі, списи та сокири. Гості матимуть змогу відвідати майстер-класи з володіння середньовічною зброєю, ковальської майстерності та карбування монет.

Також відвідувачі парку зможуть спробувати середньовічні страви та напої.

Ввечері 19 травня у парку запалять смолоскипи, навколо вогнищ влаштують хороводи, виступить ансамбль середньовічної музики «OSIMIRA». Також у рамках фестивалю відбудеться вогняне шоу і святковий феєрверк.

Детальна інформація на сайті www.parkkyivrus.com

19 травня для представників українських та зарубіжних ЗМІ буде організований прес-тур. Акредитація 17 травня до 18.00. Умови участі у прес-турі можна дізнатися у Оксани Дзененко за тел. (067) 263-30-24, (044) 461-99-37, odzenenko@gradkiya.com.