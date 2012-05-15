На базі 3-х лісництв планується створити ландшафтний парк

Київ. 15 травня. УНІАН. Київська міська рада планує створити регіональний ландшафтний парк «Київський» на базі лісопаркових господарств «Святошинське», «Дарницьке» та «Конча-Заспа».

Про це повідомив голова постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики, голова депутатської фракції «Республіка Київ» Денис Москаль, інформує прес-служба «Республіки Київ».

За словами Д.Москаля, постійна комісія з питань екологічної політики схвалила проект рішення Київради про об’єднання трьох комунальних підприємств – «Святошинське лісопаркове господарство», «Дарницьке лісопаркове господарство» та «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа» – у регіональний ландшафтний парк «Київський».

«Цим рішенням ми надаємо природоохоронний статус лісопарковим господарствам столиці і убезпечуємо їх від самовільних вирубок. Адже ситуація зі знищенням дерев цінних лісових порід на території Києва набуває катастрофічних масштабів. І якщо зараз не зупинити цих ділків, котрі, відчувши безкарність, нищать ліс задля власної вигоди, то ми ризикуємо втратити гектари зелених насаджень, що мають унікальну здатність виробляти кисень, затримувати пил і зменшувати концентрацію газів у повітрі», - пояснив депутат.

За його інформацією, регіональний ландшафтний парк «Київський» об’єднає лісові масиви правобережної та лівобережної частин м. Києва і південної частини Київського полісся. Площа регіонального ландшафтного парку складе 31 тис. 879,57 га.

«Регіональний ландшафтний парк створюється задля збереження у природному стані типових та унікальних природних комплексів і об’єктів. Також там зможуть працювати науковці, котрі вивчатимуть флору і фауну, представлену на території Київського полісся», - зауважив Д.Москаль.

Він наголосив, що відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд», на регіональні ландшафтні парки покладаються завдання збереження цінних природних комплексів, створення умов для ефективного туризму і відпочинку в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та сприяння екологічній освітньо-виховній роботі.