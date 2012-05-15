18 та 19 травня відбудуться традиційні сільгоспярмарки

Київ. 15 травня. УНІАН. 18 та 19 травня у столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки, де буде реалізовуватись продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей України.

Як повідомляє Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА, у п’ятницю ярмарки відбудуться у: Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; Деснянському районі на розі вулиць Закревського та Милославської; Дніпровському районі на вул. Алма-Атинській, 109; Печерському районі на пл. Печерській, 1; Подільському районі на просп. Правди, 5-11; Святошинському районі на вул. Зодчих, 62-64; Солом’янському районі на вул. П. Козицького; Шевченківському районі на вул. Воровського, 2-4, вул. Ризькій, 1, вул. Якіра, 19, вул. В.Піка, 18, на розі вул. Щусєва та Тираспольської.

У суботу, 19 травня, ярмаркуватимуть у: Голосіївському районі на вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова); Дарницькому районі на просп. П. Григоренка, 32-д; Деснянському районі на вул. Академіка Курчатова (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської) та на розі просп. В. Маяковського і вул. Сабурова; Дніпровському районі на просп. Возз’єднання, 2-4; Оболонському районі на просп. Оболонському, 23-43; Печерському районі на вул. Німанській, 5-7; Подільському районі на просп. Московському, 5; Святошинському районі на вул. Жолудєва, 4; Солом’янському районі на вул. Комарова, 28; Шевченківському районі на вул. Подвойського, 2.

На ярмарках споживачам запропонують різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України. Нагадаємо, продукція на ярмарках реалізується за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.